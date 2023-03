'Met zo’n verkiezingsuitslag begin je toch bijna te verlangen naar een dictatuur'

22 mrt. 2023 - 15:23

Elders op deze site lees ik over bedreigingen die mensen krijgen (van de Rutgerstichting dit keer, maar had ook BBB. CIDI of Greenpeace kunnen zijn) omdat ze iets doen dat anderen niet zint. Janneke maakt het maar iets minder bont. Hoewel, die zou (bijna) onze democratie in willen ruilen voor een dictatuur. Waarschijnlijk ook nog eentje waar zij het voor het zeggen heeft, want anders is het weer niet goed. Op deze site spreken we graag over dom links en dom rechts, maar ik spreek toch liever over diep. Even diep ademhalen, rustig tot tien tellen en niet meteen in een krampachtige reflex schieten. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is als je van zoeken naar reuring je beroep gemaakt hebt.