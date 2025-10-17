Met Vandaag Inside brullend proosten op de Nederlandse cultuur van domheid, seksisme en de Televizier-Ring Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 946 keer bekeken • bewaren

Bernd Timmerman Historicus / Socioloog Persoon volgen

Nederland explodeerde in domheid toen 'Vandaag Inside' opnieuw de Televizier-Ring won. Een culturele atoombom, maar dan live en met veel gelach. Alles wat nog een greintje fatsoen, scherpte of beschaafdheid had, werd verpletterd onder deze tijd van 'ook maar een mening aan de borreltafel'.

Drie rechtse meatballs met een ego veel groter dan hun IQ en kennis van zaken. In de studio pronkend, testosteron spuitend, slechte seksistische grappen op de automatische piloot. Kijkers thuis met bier, worsten en instemmend knikkend bij foute oneliners, alsof dit de definitie van cultureel Nederland is. Met veel slijm op de vloer als de gasten veren aangereikt krijgen. Hosanna zingend bij ultra-rechtse gedachten.

Tranen van medelijden voor wie dit moet aanzien. Vuurwerk voor de collectieve hersenloze massa die dit als hoogstaand vermaak ziet. Pest, Covid of welke pandemie dan ook: niets komt in de buurt van deze epidemie van domheid, onverschilligheid en absurde onderbuikgevoelens. Geef het volk brood, polarisatie, spelen en onwaarheden.

Het programma stuurt een nucleaire schokgolf door het Nederlandse landschap, verpletterend alles wat fatsoenlijk, kritisch of menselijk is. Zonder inhoud, laten we lachen om niet te huilen. Intimiderende TV.

Het voelt alsof je midden in een aflevering van All in the Family bent beland, met veel hormonen. Archie Bunker zou trots zijn op deze drie rechtse gehaktballen, die elke kans grijpen om hun vooroordelen, hun macho-ego en hun beperkte repertoire tentoon te spreiden alsof het hoogstaande humor is.

Tegelijkertijd lijkt het alsof Sméagol uit The Lord of the Rings naast hen zit, fluisterend over "het programma, mijn kostbare… het moet van mij zijn!"; een hysterische, dubbelzinnige obsessie die perfect de zelfingenomenheid van de presentatoren weerspiegelt. Kijkend naar hun bankrekening door iedere keer hun trekjes en trucjes te blijven herhalen voor de BV Onnozel Nederland. Ze zijn karikaturen geworden. Ziel verkocht aan de commerciële omroep. Tijdelijke roem en status bij een meer dan rechtse puberale achterban.

Ondertussen dwarrelt de chaos rond als in Apocalypse Now: de studio verandert in een hel van testosteron, waarbij elke grap en elke erectie een monument is voor menselijke onnozelheid en kwaadaardigheid. Fatsoen en intelligentie verdwijnen als collateral damage.

Kijken naar Vandaag Inside voelt als een audiovisueel martelwerktuig. Je hersenen worden gecentrifugeerd en eruit gekiept met wanhoop, schaamte en walging. Dit is geen entertainment. Dit is publieke vernedering van elk sprankje gezond verstand. Plaatsvervangende schaamte bij mensen met karakter.

De Televizier-Ring glom van trots: Ja, dit is waar we voor staan. Hufterigheid, macho-idioterie en groteske onwetendheid. Drie rechtse gehaktballen in de studio, rechtse BBQ-kijkers thuis: domheid als nationale sport, alles verbrandend zoals een atoombom in slow motion. Dromend van de BBQ met vlagvertoon en hopend op een kabinet van PVV, JA21, FvD, VVD en BBB. Met de drie heren op ministerposten van sport, migratie en humor.

En terwijl het land toekijkt, verspreidt de geest van dit programma zich als een Creutzfeldt-Jakobvirus van collectieve domheid, langzaam en genadeloos, hersenen verwoestend en elk sprankje gezond verstand uitschakelend. Wie dacht dat televisie ooit cultuur diende, ziet nu hoe Vandaag Inside alles reduceert tot een slow-motion nucleaire ramp van seksisme, testosteron en BBQ-oneliners - en steeds meer mensen applaudisseren.

De dystopische realiteit in beeld. Soms verlang je naar vroeger of naar een betere toekomst met wat meer innerlijke beschaving, karakter, empathie, compassie, kennis, inzicht en wijsheid.

Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, helaas veel mensen wel. De Televizier-Ring heeft waarde verloren door tweemaal waardeloosheid te eren. Ezels zijn slimme dieren. Mensen soms niet.