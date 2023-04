Ja, met Pasen vieren wij de vrijheid, het leven en omarmen wij een nieuw begin. Dat is helaas niet vanzelfsprekend, als wij volgen hoe op de Tempelberg de Israëlische soldaten bevel krijgen de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem binnen te vallen, de mensen daar te intimideren en te vernederen.

Niet iedereen ziet onbekommerd de zon opkomen en ondergaan. De Oekraïners vrezen voor hun leven in het oorlogsgebied en bij ons in Arnhem verkeren zij in grote zorg over hun achtergebleven geliefden, zoals al onze vluchtelingen die bezwaard hun families achterlieten. Toch hoop ik dat ook zij kracht putten uit Pasen.