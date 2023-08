Met Omtzigt erbij valt er genoeg te kiezen maar getalsmatig zal coalitievorming een helse klus blijven

Nu Pieter Omtzigt eindelijk bekend heeft gemaakt dat hij met een eigen partij aan de verkiezingen gaat deelnemen kan de campagne in alle hevigheid losbarsten. Het Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt gaat voor twee speerpunten in het beleid. Een andere bestuurscultuur en bestaanszekerheid. Thema’s die bij veel kiezers aanslaan waardoor Omtzigt op veel stemmen kan rekenen.

De vraag is evenwel of veel stemmen bij een beperkte kandidatenlijst alsnog naar andere partijen zullen gaan, in het geval het aantal verkiesbare Tweede Kamer kandidaten op zijn kieslijst kleiner zal zijn dan de uitgebrachte stemmen op zijn partij. Omtzigt wil rustig als partij groeien en dat heeft vanzelfsprekend gevolgen als hij meer stemmen trekt dan het aantal zetels dat hij met een beperkte lijst kandidaten kan bekleden.