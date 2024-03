‘Met mannen aan de macht is de wereld een zooitje geworden’

116 Jaar na het ontstaan van Internationale Vrouwendag kampen we nog steeds met dezelfde problemen als toen. “Op 8 maart 1908 werd er door werkneemsters in de textielindustrie in New York gestaakt en gestreden voor betere arbeidsomstandigheden, gelijk loon en geëist dat er gestopt werd met seksuele intimidatie op de werkvloer”, vertelt Druktemaker Yora Rienstra bij De Nieuws BV. Verschillen met begin vorige eeuw zijn er ook. “Er zijn allemaal commissies die zich buigen over deze problematiek, er worden rapporten opgesteld en we hebben Jan Slagter die roept dat we allemaal normaal tegen elkaar moeten doen. Laten we wel wezen: met mannen aan de macht is de wereld de afgelopen 116 jaar een zooitje geworden: : oorlog, ongelijkheid, loonkloof, klimaatcrisis en andere ellende. Het wordt tijd dat vrouwen het stokje overnemen.”