Met klimaatzwammer Jetten aan het roer raken doelen verder uit zicht Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 78 keer bekeken • Bewaren

Dat je van het kabinet-Schoof niet te veel hoefde te verwachten op het vlak van klimaatbeleid hoeft niet te verbazen. Dat het kabinet-Jetten er tot nu toe net zo weinig van bakt, is toch wel enigszins zorgwekkend.

Premier Rob Jetten, die campagne voerde met de slogan ‘Het kan wél’, was immers zelfbenoemd ‘klimaatdrammer’ en minister van Klimaat en Energie. Op de site van D66 prijkt nog altijd een pagina met alles wat hij als bewindspersoon bereikte.

Maar we horen Jetten al een flinke tijd nauwelijks meer over het klimaat. Is dat om coalitiepartner VVD niet te zeer voor het hoofd te stoten? Heeft ChatGPT hem verteld dat je met klimaatmaatregelen geen stemmers kunt winnen?

Feit is dat het nieuwe kabinet vooralsnog weinig doet om verandering te brengen in de stilstand van de afgelopen jaren. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat de verduurzaming stagneert. NRC schrijft:

“Wie kijkt naar het klimaatdoel van 2030 (55 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990) ziet dat Nederland er niet beter voor staat dan drie jaar geleden. (…) Ook het coalitieakkoord van de regering-Jetten doet weinig om Nederland op koers te brengen voor 2030. „Politieke impasses hebben het tempo uit de verduurzaming gehaald”, aldus de rekenmeesters van het planbureau.”

Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66) erkent dat de kans dat Nederland het klimaatdoel voor 2030 haalt “heel erg klein is”. Tja. Is er dan niemand meer bij D66 die ‘s ochtends opstaat en denkt: ‘Het kan wél’?