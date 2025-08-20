Met het slikken van deze medicijnen steun je de Israëlische moord op Palestijnen

Omdat regeringen maar niet of amper willen optreden tegen de genocide die de extreenrechtse Israëlische regering pleegt op de bevolking van Gaza, komen burgers zelf in actie. De Vlaamse christendemocraten van CD&V hebben zich aangesloten bij een oproep tot het boycotten van de medicijnen van Teva, een Israëlische farmareus die ook in Nederland producten afzet, waaronder generieke middelen als paracetamol. Een Nederlandse arts en apotheker riepen eerder al op tot een boycot van deze medicijnen.