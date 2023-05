Met het respect voor Dodenherdenking moet Caroline van der Plas haar leiderschap bewijzen • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de Haagse ontwikkelingen, ook tijdens het reces. Politiek duider Peter Kee heeft in de vrijwel verlaten wandelgangen weten te achterhalen dat het kabinet maandag minister Adema een eerste versie van het langverwachte landbouw-akkoord ontvangt. "Dan zullen er nog wat wijzigingen volgen." Kee ziet ook dat het tijd is voor versnelling met de uitkoop van boeren nu Brussel daarmee akkoord is.

Volgens Van Jole wordt het misschien nog lastig omdat BBB er vermoedelijk in slaagt de optie van gedwongen verkoop van tafel te krijgen. "Dat geeft de boeren een riante onderhandelingspositie waarin ze nog meer geld kunnen eisen. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, geld."

Dan speelt er ook nog de kwestie van de omgekeerde vlaggen. Veteranen en nabestaanden hebben een oproep gedaan de nationale vlag tijdens de mei-dagen te respecteren. Kee zegt dat er al veel vlaggen zijn weggehaald. Van Jole merkt op dat nu duidelijk wordt of Van der Plas wel echt leider is van de boerenbeweging. Ze heeft immers gevraagd mee te gaan in het verzoek.

Geld speelt ook een rol in de Voorjaarsnota, vooral het gebrek er aan. In plaats van harde bezuinigingen wordt naar de kaasschaaf gegrepen constateert Van Jole, al vreest hij wel voor sectoren die zwak staan, zoals de culturele sector. "Die zijn tijdens coronaperiode ook al zwaar getroffen en kunnen zich amper verweren. Nu wordt er bijvoorbeeld gesproken op het verhogen van de btw voor cultuur." Kee wijst er op dat er maar een partij is geweest die zich de afgelopen tijd hard maakte voor bezuinigingen omdat het geld anders bij de vermogenden vandaan moet komen.

Daarna gaat het nog over de Hugo de Jonge. Die haalt zijn woningbouwdoelen niet. Volgens Kee is dat eigen aan De Jonge. "Die schept altijd te hoge verwachtingen". Van Jole is het eens met Kee: "De Jonge struikelt over zijn eigen optimisme."