Met een universele bestaansgarantie wordt het leven voor iedereen beter Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 138 keer bekeken • Bewaren

Jan Soons Jurist en sociaaleconoom Persoon volgen

In verkiezingstijd hebben politieke partijen de mond vol van bestaanszekerheid. Daarna hoor je ze daar niet of nauwelijks meer over. Ondertussen rapporteert het Centraal Bureau voor Statistiek dat nog steeds ruim 500.000 mensen in ons land, vaak langdurig, onder de armoedegrens moeten leven en dat ruim 1.200.000 mensen daar niet ver vanaf zitten. De voortdurende zorg en strijd om zelfs het minimale bestaan zijn onacceptabel in zo’n welvarend land als het onze. Daarom moét er nu eindelijk doorgepakt worden.

In mijn opiniestuk op Joop.nl op 17 november, onder de titel ‘Met een verzilverbare heffingskorting zijn toeslagen en uitkeringen niet meer nodig’, betoogde ik dat invoering van een stelsel met een negatieve inkomstenbelasting (NIB) alle volwassen burgers volledige bestaanszekerheid zal bieden. Het risico om onder de armoedegrens te belanden is, behalve in zeer bijzondere omstandigheden, uitgesloten. Het belangrijkste kenmerk van zo’n NIB- stelsel is namelijk dat zodra iemand met z’n eigen inkomsten onder een minimum inkomensniveau zakt, dit aangevuld wordt. Dat is dus een garantie op een minimumbestaan. De belastingdienst néémt niet alleen, maar gééft ook als dat nodig is.

Het minimumniveau varieert afhankelijk van de gezinssamenstelling. Voor een stel met kinderen ligt dat bestaansminimum aanzienlijk hoger dan voor een alleenstaande. Doordat de belastingdienst altijd rekening houdt met dat eenmaal vastgestelde minimumbedrag kunnen de AOW en Kinderbijslag verdwijnen. Dat geldt ook voor de bestaande minimumuitkeringen zoals de Bijstand. Alleen de bovenminimale uitkeringen, zoals de WW en WIA, blijven onveranderd. Om zo’n NIB-stelsel, waarin de bestaanszekerheid op het sociaal minimumniveau voor alle burgers wordt gegarandeerd, budgetneutraal te kunnen invoeren vervallen alle bestaande toeslagen, uitkeringen, bestaande heffingskortingen en aftrekposten. Ook wordt een vlaktaks van 50 procent ingevoerd.

Het Centraal Planbureau (CPB) berekende dat inkomenseffecten van invoering van dit NIB-stelsel in het voordeel zijn van de laagste inkomens. Zij zouden er tot zelfs 25 procent op vooruitgaan, terwijl de inkomens boven tweemaal modaal er enkele procenten op achteruitgaan. Het gevolg hiervan zal zijn dat de inkomensverschillen tussen de diverse inkomenscategorieën kleiner worden. De koopkracht van de laagste inkomens zal toenemen, hetgeen ook een impuls voor de economie betekent.

Maar cruciaal bij de idee van een NIB is dat niemand meer voor een minimumbestaan hoeft te werken. Werken om te leven geldt dan niet meer. Werk en inkomen zullen dan voor het eerst in de geschiedenis van elkaar gescheiden zijn. Diegenen die genoegen nemen met een minimaal bestaan hebben de vrijheid om daarvoor te kiezen en hoeven zich aan niemand te verantwoorden. Maar onderzoek naar de gedragseffecten bij invoering van een basisinkomen hebben aangetoond, dat maar heel weinigen daarvoor zullen kiezen. Soms zullen ouders meer tijd en aandacht aan de opvoeding van hun kinderen gaan besteden en zullen mensen nog een extra studie oppakken of meer tijd en energie aan mantelzorg of vrijwilligerswerk besteden. Maar in overgrote meerderheid blijven mensen gewoon hun werk doen. Want naast geld verdienen om te kunnen leven, levert werken ook voldoening en zingeving op. Wel zullen werknemers, met de zekerheid van een minimumbestaan, eerder van baan wisselen en solliciteren naar een positie die (nog) beter bij hun talenten en capaciteiten aansluit.

Studenten, die als jonge volwassenen ook onder het NIB- stelsel vallen, zullen wellicht langer doorstuderen en na afronding van hun studie meer tijd nemen om de best passende baan te vinden.

Onder een NIB- stelsel verdwijnt het structurele armoedeprobleem. De ruim 1,7 miljoen mensen, die onder of net boven de armoedegrens leven, zullen de bestaansgarantie als een ware zegen ervaren en beseffen dat zij, zodra ze werk vinden, relatief eenvoudig hun besteedbaar inkomen kunnen verhogen.

Met de NIB verdwijnt ook de tweedeling in de samenleving tussen zij die van een uitkering afhankelijk zijn en daarmee onderworpen worden aan regels en controle en zij die de vrijheid hebben om eigen keuzes te maken. In ons land hebben vier op de tien werkenden een flex-contract of werken als ZZP’er. Velen van hen leiden een onzeker bestaan en zijn gebaat met de zekerheid niet meer door ‘het moeras’ te kunnen zakken.

Vrijwilligers en mantelzorgers staan in het huidige stelsel voor een levensgroot dilemma. Betaald werk doen of zich opwerpen als vrijwilliger of mantelzorger. Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen zich die keuze niet permitteren. Zonder betaald werk is er immers geen brood op de plank.

Onder een NIB-stelsel is die keuze er wél. Als het verdiende inkomen lager is dan tweemaal de hoogte van de verzilverbare heffingskorting, keert de belastingdienst een bedrag uit. Zelfs bij de keuze om zich voor honderd procent te wijden aan mantelzorg of vrijwilligerswerk is er de garantie van een bestaan. In dat geval keert de belastingdienst de verzilverbare heffingskorting als toelage uit.

De maatschappelijke effecten hiervan zijn moeilijk te overschatten. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn de smeerolie voor onze samenleving. Zonder hen zou ons hele maatschappelijk bestel in duigen vallen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk krijgen daarmee de welverdiende erkenning. Naast bestaanszekerheid heeft de mantelzorger of vrijwilliger ook de mogelijkheid om, naast zijn onbetaalde werk, op parttimebasis een betaalde baan te nemen. De belasting over die extra verdiensten, stel 50 procent, wordt in mindering gebracht op de toelage, die hij of zij van de belastingdienst ontvangt. Werken is daarmee ook veel lonender dan in het huidige stelsel, waarin meer uren werken zich vertaalt in verlaging van de toeslagen. Stel bijvoorbeeld dat de toelage voor een alleenstaande 20.000 euro per jaar bedraagt. Zonder betaald werk heeft betrokkene dan 20.000 euro om te besteden. Maar zodra hij of zij enkele uren gaat werken en daarmee per jaar bijvoorbeeld 10.000 euro verdient, houdt betrokkene onder aan de streep 25.000 euro over om te besteden.

De bestaansgarantie, die dit NIB-stelsel als doel heeft, zal ook invloed hebben op de machtsverhouding tussen werkgevers en werknemers. De werkgever wordt vanuit de oude traditie nog wel eens aangeduid met ‘broodheer’. Het spreekwoord, ’wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’ is dan niet meer van toepassing. Werknemers zullen ook meer vrijheid ervaren om van baan te wisselen. Dit komt de zingeving en werklust en daarmee ook de productiviteit ten goede.

Als we naar de toekomst kijken en ons realiseren dat artificial intelligence veel banen zal doen verdwijnen, maar zeker ook zal veranderen, is de idee dat je bij verlies van je baan niet direct brodeloos wordt of overgeleverd bent aan de dwang en controle van de Bijstand, een ware zegen.

Alle voordelen in ogenschouw nemend kan niet anders dan geconcludeerd worden, dat de NIB de heilige graal is. Het hele circus aan toeslagen, uitkeringen, heffingskortingen en aftrekposten vervangen door een NIB, in combinatie met een vlaktaks van 50 procent, is gemakkelijk in te voeren en relatief eenvoudig uitvoerbaar. Gelet op de vele besparingen op alle sociale voorzieningen, aftrekposten en ambtenaren- en controleapparaat kan het budgetneutraal worden ingevoerd.

De enige onzekere factor is of mensen, met de zekerheid van een minimumbestaan, nog bereid zijn om te werken. Van die bereidheid zal geen of minder sprake zijn bij diegenen die nu onnodig in de Bijstand blijven hangen. Maar anderzijds opent ook voor hen het NIB- stelsel de kans om, zonder verlies van de toelage, betaald werk te aanvaarden. Desondanks is de discussie en onzekerheid over de werkbereidheid het meest gehoorde bezwaar tegen het NIB-stelsel. Dat is onbegrijpelijk, maar wellicht toch verklaarbaar tegen de achtergrond van onze calvinistische traditie, die zegt dat de mens “in het zweet zijns aanschijns zijn brood moet verdienen”.