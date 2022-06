Met een baby in bebloed laken door de Russische metro voor de vermoorde Oekraïense kinderen Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

De Russische filmmaker Katya Selenkina heeft met een gedurfde actie aandacht gevraagd voor de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Met een babypop gehuld in een bebloede deken reisde ze met de metro langs meer dan twintig stations. Daarbij liep ze door de treinstellen en vertelde: ‘Russische soldaten vermoorden kinderen in Oekraïne.’ De dag van de actie is niet toevallig gekozen: 1 juni, de Internationale Dag van het Kind.

Selenkina heeft foto’s van haar actie gedeeld op Instagram. Daarbij schreef ze in het Russisch, Engels en Oekraïens:

"De oorlog tegen Oekraïne, ontketend door Rusland, wordt grotendeels weggehouden uit het Russische bewustzijn en de openbare ruimtes. In de metro met een baby in een bebloed laken, probeer ik voorbijgangers te confronteren met het ondraaglijke en onvoorstelbare. Wat niettemin in de steden gebeurt onder vallende bommen.

Russische soldaten doden burgers in Oekraïne. Russische soldaten doden kinderen. We moeten de verschrikkingen van de oorlog onder ogen zien. Nee tegen oorlog."