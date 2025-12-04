Met Driekoningen een kabinet, fluitje van een cent Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 199 keer bekeken • bewaren

Een minderheidskabinet kun je ook met twéé partijen vormen.

De vaart lijkt uit de kabinetsformatie. Jesse Klaver vindt het streven naar een minderheidskabinet met de VVD een grote fout. Dilan Yesilgöz verbindt haar lot nog steeds met JA21. Het zal niet meevallen een breekijzer in dit soort opvattingen te zetten.

Informateur Buma kwam donderdagavond met een sombere verklaring aan de media. Hij wilde met vertegenwoordigers van de vijf grote partijen om tafel want die zien niks in een minderheidskabinet. Een regering voor de Kerst zit er derhalve niet meer in. Toch kan het eerste kabinet-Jetten al op Driekoningen met een regeringsverklaring komen. Buma is namelijk te pessimistisch. Een minderheidscoalitie kan nog steeds.

Dat werkt zo: dwarsliggers laat je links liggen. D66 en het CDA kunnen ook met zijn tweeën een kabinet vormen met een samenhangend programma, een budget en prioriteiten. Wie weet kunnen kleinere partijen aansluiting vinden, bijvoorbeeld de ChristenUnie aan de ene en de Partij voor de Dieren aan de andere kant maar noodzakelijk is dat niet.

De informateur zou GroenLinks-PvdA en de VVD kunnen vragen althans voorlopig niet met een motie van wantrouwen te komen maar de uiteenlopende voorstellen van de nieuwe regering op hun merites te beoordelen. Ook met een tweepartijenkabinet kun je meerderheden zoeken. Op deze manier krijgen zowel Jetten als Yesilgöz de kans hun achterban voor te houden dat ze geen kiezersbedrog hebben gepleegd.

Destijds vond men een oplossing door een kabinet te vormen op zo breed mogelijke basis. Dat zit er gezien de hedendaagse mentaliteit niet in. Er zit dan voor het nu demissionaire kabinet niets anders op dan de Kamer te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Die kunnen dan mooi samengaan met de stembusgang voor de gemeenteraden.

CDA en D66 maken hun regeringsprogramma inzet van deze verkiezingen. Ze nodigen andere partijen aan zich daarbij aan te sluiten. Ze laten zich door niets of niemand van deze strategie afleiden.

We zien dan wel wat de kiezers ervan denken. Als de uitslag bestendiging van de chaos betekent, dan wandelen we gewoon door naar de afgrond.

Anders krijgen we misschien kans ons land opnieuw vorm te geven.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

