Met die antizionistische strafrede brengt Jaap Hamburger gerechtigheid voor de Palestijnen niet dichterbij Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 284 keer bekeken • bewaren

Je maakt er voldongen feiten alleen maar meer voldongen mee. Je wrikt niets los, integendeel.

In Pakhuis De Zwijger heeft Jaap Hamburger van Een ander Joods Geluid een strafrede gehouden over het zionisme. Hij had een dankbaar publiek want het gebeurde op een debatavond onder de titel Justice for Palestine.

De spreker liet geen spaander heel van Israëls dragende ideologie. "Het thema voor deze avond is de noodzaak ons te ontdoen van het Zionisme, persoonlijk, als joden, maar vooral als samenleving."

De grote vraag luidt dan: waar is dit allemaal goed voor? Op welke wijze brengt dit vrede te weeg? Ja zelfs: in hoeverre draagt dit bij aan de realisering van die op de stations zo eindeloos gescandeerde leuze: from the river to the sea Palestinina will be free?

Meer dan vijftig jaar geleden zei professor Presser op college: "Ze hadden er nooit aan moeten beginnen en zeker niet op die plek maar nu het er is moet het maar blijven". Het was een memorabele uitspraak die wellicht een beetje samenhing met gedachten over voldongen feiten. Israël is een voldongen feit. Het ligt daar, omgeven door muren en het straft honderdvoudig iedereen die een poging doet het te beschadigen omdat het denkt dat de dingen in het Midden - zo nu eenmaal werken. Dit houden we even vast en we bewaren het om er later op terug te komen.

Je kunt over het zionisme zeggen wat je wilt maar niet dat het een eenduidige ideologie is. De leer kent vele stromingen van links-socialistisch via liberaal tot zuiver fascistisch. En dan worden sommige zionistische stromingen ook nog door religie gekleurd, vaak genoeg van een heel intolerant en eng karakter. In de Israëlische politiek staan die stromingen elkaar naar het leven. Eén ding hebben alle zionisten echter gemeen: ze erkennen de noodzaak van de staat Israël als nationaal joods tehuis maar ze verschillen van mening over hoe exclusief dan en of ook anderen welkom zijn. Het Israël van nu telde in 2023 9.646.300 inwoners. Drie kwart van hen is joods en twintig procent Palestijns. In het parlement hebben Arabische partijen 10 van de 120 zetels.

Wat verstaat Jaap Hamburger onder zionisme? Hij stelt deze ideologie gelijk met de leer van Netanyahu's meest radicaal-rechtse bondgenoten zoals de ministers die openlijk verkondigen dat na de oorlog Gaza leeg moet worden opgeleverd en die volledige steun geven aan de terreur van joodse kolonisten tegen hun Palestijnse buren op de West Bank. Zij vertegenwoordigen het ware zionisme en – gaat Hamburger verder – zij krijgen steun van veel kopstukken in Joods Nederland. Alle joodse instanties en bijna al hun media ondersteunen volgens Hamburger zonder voorbehoud de verwoesting van Gaza. Ook vooraanstaande rabbijnen krijgen van onder uit de zak omdat zij zwijgen. En de sympathisanten – Christenen voor Israël, de ChristenUnie, Yesilgöz zijn geen haar beter. Zij ademen hetzelfde fascistoïde zionisme als de kolonisten op de West Bank. En nogmaals: volgens Hamburger is dat het ware zionisme. In Pakhuis De Zwijger zei hij:

"Met steun van Biden, president van 'de grootste democratie ter wereld’ raast de zionistische Vernichtungskrieg voort. In de bevriende 'enige democratie in het Midden Oosten’ is de Stahlhelm van weleer een keppel geworden. En gisteren in het Wertheimpark: herhaling van zetten, onze premier leek niets te hebben bijgeleerd. Nog steeds is hij tegenstander van een staakt het vuren; tenslotte heeft hij internationale ambities en die dulden niet dat hij afstand neemt van de Amerikaanse collaborateurs. En dan wacht òns hier straks een PVV-regering."

Deze redeneertrant is heel herkenbaar. Natuurlijk is Jaap Hamburger op geen enkele manier met Geert Wilders vergelijkbaar maar hij doet met het zionisme wel wat de grote blonde kabinetsonderhandelaar pleegt te doen met de islam. Je kiest de meest abjecte onaangename variant uit – die van Al Qaida en de Islamitische Staat en verklaart die vervolgens tot de ware islam. Als je Jaap Hamburger moet geloven, dan is het ware zionisme de aan fascisme gelieerde versie van minister Itamar Ben-Gvir, die geweren uitdeelde aan de kolonisten op de Westbank en thuis een portret heeft hangen van de Joodse terrorist Baruch Goldstein die een aanslag pleegde waarbij 29 Palestijnen het leven verloren.

En hij definieert de verwoesting van Gaza als de noodzakelijke uitkomst van het zionisme in het algemeen, niet van Ben-Gvirs perverse variant op deze ideologie.

Het spiegelt allemaal zo. Het loopt zo godvergeten parallel.

Wat blijft verbijsteren is het volgende: men is hier in Nederland solidair met het Palestijnse volk omdat de rechten van dat volk worden vertrapt. Dat laatste is een onmiskenbaar feit. Men wil dat dit ophoudt. Men verlangt naar een Palestina waar vrede heerst terwijl joden en Arabieren samen werken aan hun gezamenlijk Palestina van de rivier tot de zee. Althans, dit ideaal wordt de publieke opinie voorgehouden.

Om dat doel te bereiken is het noodzakelijk het vertrouwen te winnen van de Israëlische bevolking. Dat bereik je niet door de ideologie waarvan de meesten een versie aanhangen, te verketteren en uit te roepen tot het absolute kwaad en een verband te zien tussen de Stahlhelm en het keppeltje. Daarmee drijf je de zionisten namelijk op één hoop zoals de moslimhaters dat met moslims doen. Hamas is daar met zijn actie op 7 oktober al voldoende in geslaagd. Men heeft de hele Joodse bevolking ervan overtuigd dat zij zich in een existentiële crisis bevindt en dat alleen genadeloze afweer helpt. Heel veel joden buiten Israël hebben net zo goed vastgesteld dat het nu tijd is om de rijen te sluiten. De vijand rukt immers aan alle kanten op.

Zo'n verhaal als dat van Jaap Hamburger is een impliciete eis tot onvoorwaardelijke overgave en daarna zien wij wel weer eens verder.

Dat is geen goede strategie tenzij je er van overtuigd bent dat Israël geheel en totaal verslagen moet worden omdat het een macht is van het kwaad. Met Satan is ook geen compromis mogelijk.

Wat zei Martin van Amerongen ook al weer? "De Palestijnen hebben gelijk maar de joden moeten winnen". Dit soort gedachten maakt Jaap Hamburger met zijn retoriek wakker. Zijn gehoor in Pakhuis de Zwijger is ongetwijfeld gesticht naar huis gegaan. Maar bij de niet bekeerden werkt zijn betoog averechts. Je maakt er voldongen feiten niet minder voldongen mee. Je wrikt niets los integendeel.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: het modderige pad waarop het liberalisme wandelt.