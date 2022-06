Met deze truc haal je meer geld uit buitenlandse betaalautomaten

Geld pinnen in het buitenland kost geld, maar er is een truc om op de bankkosten te besparen. In een TikTok-video legt @jamesycottar uit wat je moet doen. “De bank biedt je een wisselkoers aan voor de opname in vreemde valuta. Die moet je nooit accepteren”, vertelt de Schotse TikTok-gebruiker. Nadat je op ‘afwijzen’ hebt geklikt, krijg je een andere wisselkoers voorgeschoteld. Die is volgens hem “gegarandeerd” lager.