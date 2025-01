Met deze stereotypische extreemrechtse racist en klimaatwappie wil AfD Duitse verkiezingen winnen Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 521 keer bekeken • bewaren

Op 23 februari gaat Duitsland naar de stembus voor nieuwe parlementsverkiezingen. De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) staat hoog in de peilingen, sinds enkele weken kan de partij ook rekenen op luide steun van agitator Elon Musk. Zaterdag koos AfD op het partijcongres Alice Weidel als bondskanselierskandidaat die de partij naar de verkiezingswinst moet leiden.

Tot vandaag was Weidel vicevoorzitter van de partij en hoewel ze wordt gezien als onderdeel van de “gematigde” flank binnen de partij, moet die benaming met een grote korrel zout worden genomen. AfD wordt door de Duitse veiligheidsdiensten beschouwd als een extremistische en potentieel staatsgevaarlijke partij. Ook de zogenaamde gematigde flank bevindt zich nog altijd op het uiterst rechtereinde van het politieke spectrum.

Dat komt ook naar voren in de standpunten die Weidel er op nahoudt. De 45-jarige Weidel stapte over naar de politiek na een carrière als investeerdersbankier. Naar eigen zeggen omdat ze zich kon vinden in de tegenstand van de partij tegen de euro. Hoewel ze niet direct voorstander zegt te zijn van een uittreding uit de EU, naar voorbeeld van de Britten, pleit ze wel voor een Duits vertrek uit de eurozone. In 2017 kreeg haar verkiezingscampagne voor het federaal bestuur een donatie van de in Zwitserland gevestigde miljardair Henning Conle van 132.000 euro. Om de financieringsregels te ontduiken gebruikte die laatste achttien stromannen om het geld over te maken. Het leverde de partij een forse boete op, Weidel zelf ging vrijuit.

Op financieel vlak laat Weidel blijken niets te geven om de minderbedeelde Duitser. Zo is ze groot voorstander van belastingverlaging voor multinationals, is ze voor afschaffing van erfbelasting en wil ze een einde maken aan het minimumloon.

Zoals te verwachten valt van een AfD-politicus is Weidel fel gekant tegen migratie. In 2016 gaf ze Angela Merkel de schuld van de verkrachting van en moord op een 19-jarige Duitse studente waarbij de dader een Iraanse vluchteling bleek. Nadat toenmalig Amerikaans president Donald Trump Merkel in 2017 “gestoord” noemde, sloot Weidel zich bij die woorden aan. Volgens Weidel leidde het migratiebeleid onder Merkel tot “de vernietiging van Duitsland”. Weidel roept op tot het oprichten van een Fort Europa. Ze is tegenstander van gezondheidszorg en toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers. Ook pleit ze voor een totaalverbod op alle islamitische hoofdbedekking.

Weidel is ook voorstander van het herstellen van economische banden met Rusland. Ze wil daarnaast dat Duitsland zich buiten de oorlog in Oekraïne houdt. Hoewel ze erkent dat de Russische invasie van Oekraïne in strijd is met internationaal recht, is ze van mening dat de twee landen zelf hun grensconflict moeten oplossen. In tegenstelling tot partijvoorzitter Tino Chrupalla, weigerde Weidel een receptie op de Russische ambassade bij te wonen ter herdenking van de overwinning op de nazi’s. Als reden gaf ze op: “Het vieren van de nederlaag van je eigen land met een voormalige bezettingsmacht is iets waar ik persoonlijk niet aan mee wil doen.”

Hoewel Weidel zelf lesbisch is, is ze tegen het homohuwelijk omdat ze naar eigen zeggen opkomt voor het “traditionele huwelijk”. Over seksuele en LHBTQI-voorlichting op scholen heeft ze gezegd: "Ik wil niet dat iemand met zijn genderidiotie of zijn seksualiseringslessen in de buurt van mijn kinderen komt.”

En uiteraard is Weidel een ontkenner van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. Over de klimaatmarsen zei ze: "De kracht van deze cumulatieve domheid is angstaanjagend." Ze is tegen windmolens en voor Russisch gas via de pijpleiding Nord Stream.

AfD staat momenteel tweede in de peilingen. Zelfs wanneer de partij in februari uiteindelijk de grootste wordt, lijkt een werkelijk bondskanselierschap voor Weidel ver weg. De partij zal vermoedelijk lang geen meerderheid halen, andere partijen zeggen op voorhand niet met de rechtsextremisten een coalitie te willen vormen.

Het congres waar Weidel werd gekozen begon ruim twee uur later dan gepland doordat de aanwezigen vast kwamen te staan onderweg naar de zaal in Riesa. Buiten hadden zich volgens de politie zo'n 10.000 demonstranten verzameld, die onder meer wegen hadden geblokkeerd.