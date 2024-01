Met deze geschrapte openingsscène zou Micha Wertheim de helft van de kijkers hebben weggejaagd

“Hoe lager de kijkcijfers, hoe groter mijn succes zal zijn”, aldus Micha Wertheim in zijn geniale oudejaarsconference. Zijn suggestie om de tv en andere schermen uit te zetten en met elkaar in gesprek te gaan, leidde niet bij iedereen tot onmiddellijke actie: er keken 1,3 miljoen mensen naar de voorstelling. Dat hadden er een stuk minder kunnen zijn als Wertheim zijn oorspronkelijke openingsscène in stand had gehouden. Daarin was te zien hoe de cabaretier oliebollen uitkotst.