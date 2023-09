Met de wedergeboorte van het personalisme door Omtzigt ontstaat er een brede sociale meerderheid

23 sep. 2023 - 11:28

Mooi stuk waarin de hedendaagse ontwikkelingen in een positief kader worden gezet. Daar houd ik van. Begin behoorlijk genoeg te krijgen van het negativisme dat de laatste jaren zo in zwang is. Het idee dat wanneer je maar hard genoeg mensen je vanzelf gaan geloven is een zwakte bod. Het is te makkelijk, te nihilistisch en biedt geen enkele weg uit de veronderstelde ellende. Het is de bron waar het populisme zijn kracht vandaan haalt. Beerends schets een lijn vanuit het verleden dat een bruikbaar perspectief voor de toekomst biedt. Het gaat voorbij aan partij politieke zaken en dat is de juiste manier. Zoals hij laat zien willen burgers sociaal beleid, beleid waarin iedereen mee telt. Nederland heeft behoefte aan een nieuw scenario. Het ongeleide freestylen van het neoliberalisme heeft niet gebracht wat mensen willen. Toch staat de VVD hoog in de peilingen, ondanks alle schandalen, ondanks Kamp en de zijnen. De VVD heeft een nieuwe jurk aan getrokken en ineens lijkt alles vergeten. We staan voor een belangrijke keuze. We gaan over grimmig rechts met alles wat daarbij hoort. Of we gaan voor sociaal beleid. Het is vooral een sociaal economische keuze waarbij we de verschillen tussen progressief en conservatief even niet al te veel moeten benadrukken. Dan maakt een coalitie zoals hierboven geschetst een reële kans.