Met de service van deze overheid wordt het nooit lente, leer ik van STAP Opinie

© cc-foto: mr Jincks

Hoera het is maart. Eindelijk komt dan die hopelijk fijne lente eraan. Vorige week was ik al begonnen met aftellen. Niet alleen naar 1 maart maar ook stiekem naar 28 februari. Want dan kon ik het felbegeerde STAP-budget gaan aanvragen. Al lekker vroeg wilde ik inloggen. Helaas de site bleek overbelast. Nou ja, ik had nog even de tijd dus geen probleem. Dat zou vast voor tien uur wel opgelost zijn.

De tijd verstreek en de bom op Twitter stond al op zeer scherp. Om half elf kwam het nieuws dat het systeem om elf uur zou gaan starten in plaats van om tien uur. Ondertussen had ik al een litertje koffie weggedronken en de was lag ook weer netjes in de kast. Ik kon nog steeds niet inloggen. En met mij half Nederland niet.

Van de vorige STAP-momenten heeft het UWV weinig geleerd lijkt het. Ze hadden die drukte niet verwacht. Kom op UWV, we blijven Nederlanders, gratis is altijd goed toch? Na een ochtend mijn tijd te hebben verdaan kreeg ik een mailtje dat het STAP-aanvraagmoment wordt verplaatst. Naar welke dag weet niemand nog.

Maar goed ik had het over maart. De lente in mijn bol, al is dat uiteraard niet geheel realistisch als het nog vriest. Vanmorgen werd ik toch wakker met een lentegevoel want ja, het is maart. De zon scheen lekker, ik had nog maar een klein beetje koffie op. Ik wilde vandaag de uitslag van een onderzoek checken. Op mijn gemakje ging ik naar de website van het ziekenhuis. Vervolgens wil ik met mijn DigiD inloggen. Wat denk je? Storing. Dit is toch niet te geloven? Hebben ze het in Den Haag dan nog steeds niet begrepen? Of ligt dit gewoon aan mijn medeburgers? Waarom willen zoveel mensen belastingaangifte doen? Gun andere mensen ook even een inlogpoging zodat je fatsoenlijk je medische gegevens kunt bekijken.