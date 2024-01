Met de komst van Milders, is er exact niks veranderd bij 's lands best beveiligde Nestor Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 315 keer bekeken • bewaren

Stefan Vlaminckx VN-ambassadeur voor het aanvullende mensenrechtenverdrag gehandicapten en inclusieve samenleving

Ik zie de bui alweer hangen.

Wie denkt gehoord te hebben dat Geert Wilders, met de introductie van zijn nieuwe alter-ego Milders, een gematigder koers is gaan varen, moet of zijn of haar oren even uit laten spuiten, of is zo de fabeltjesfuik van Milders in gezwommen.

Want ‘allochtonen die zich aan de wet houden’, wil hij behandelen als ‘iedere andere Nederlander’. Ook die spelers van FC Roomwit die de wet overtreden. Waarmee de allochtone medemens toch zomaar ineens een extra criterium krijgt opgelegd om aan de ‘Wet van Milders’ te voldoen. Alle Nederlanders zijn volgens die wet namelijk gelijk. Maar de spelers van FC Roomwit, zoals ik mijzelf en mijn roomwitte mede autochtoontjes aanduidt, een klein beetje gelijker. Of gelijkerder, als u onder de modernste basisschool-leesprogramma’s bent groot geworden.

En daarmee laat Wilders, samen met zijn tweede persoonlijkheid Milders, precies helemaal niets nieuws zien of horen. En dat brengt mij meteen bij mijn volgende punt van dit schrijven: Hoe links is het komende ‘rechtse’ kabinet nu eigenlijk? Want Milders is tot leven gewekt door de nestor van de Tweede Kamer, omdat hij nu eindelijk dat door hem gewenste ‘rechtse’ kabinet wil realiseren. Maar hebben zij van rechts hem, de afgelopen jaren, soms iets anders horen roepen dan ik?

Want hij kwam geregeld met zulke linkse standpunten voor de dag, dat Marijnissen hem nog appte: ‘Nou nou Geertje, rustig aan!’. Sterker, het zou mij niet verbazen als Marijnissen is opgestapt omdat ze, met Wilders als grootste, helemaal geen toekomst meer zag voor het linkse verhaal van haar eigen SP. Want de pleidooien die Wilders in het verleden heeft gehouden over de koopkracht van de minst kapitaalkrachtige medemensen van deze maatschappij waren zo links, dat zelfs Frans Timmermans daar niet overheen had gekund.

Ook zijn standpunten over de zorg beloven veel goeds voor hen die werken in die sector. Want wat schold en schreeuwde hij moord en brand tijdens de coronapandemie over de te lage investeringen van het kabinet in de zorg. Ook de ouderenzorg mag zich komende jaren verheugen in een flinke financiële boost van het komende Milders I-kabinet.

Of zou deze wolf in schaapskleren die standpunten ook in zijn inmiddels beroemde koelkast zetten? Dat mag dan zo langzamerhand wel een model van industrieel formaat worden met alles wat door hem koud gezet wordt.

Met BBB en NSC in dezelfde coalitie kan de VVD zijn begrotingsdiscipline wel in diezelfde koelkast parkeren. Want ook zij hebben meer plannen die geld zullen gaan kosten, die met onze haperende economie en krappe arbeidsmarkt nog maar van de juiste dekking moeten worden voorzien.

Ik zie de bui alweer hangen. Dit gaat de mensen uit de doelgroep, waartoe ik zelf ook behoor, weer het meeste pijn doen. Want mensen met een handicap protesteren nauwelijks. En op die groep bezuinigen is het gemakkelijkst. Wel leveren zij alsmaar meer in van hun vrij besteedbaar inkomen. Dit terwijl het hen juist extra veel kost om eens wat te ondernemen.

Maar leg dat maar eens uit aan de overgrote meerderheid van deze maatschappij zonder handicap. Die vinden het al gauw een non-issue omdat een gemiddelde gehandicapte de maatschappij al genoeg kost, en dankbaarheid daarvoor meer op zijn plaats zou zijn.