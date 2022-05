Met al mijn oude meuk heb ik altijd genoeg geheugenruimte gehad voor mijn sms-jes

18 mei 2022 - 11:18

Bij ieder zichzelf respecterend bedrijf krijgt iedere werknemer tegenwoordig een telefoon van de zaak. Het lijkt mij dat ook alle ministeries hun werknemers (ook een minister is werknemer) zo’n ding geven. Dat zijn dan vaak juist hypermoderne telefoons met nagenoeg onbeperkte sms of whatsapp mogelijkheden. Als ik naar debatten kijk waar Rutte aan deelneemt zie ik hem voortdurend op zijn telefoon kijken. Hij is net zo verslaafd aan dat ding als de rest van de kamerleden of bewindslieden overigens. Schijt-irritant is dat als je een discussie voert met iemand dat hij dan of een beetje op zijn telefoon aan het kijken is of wat babbelt met een co-bewindspersoon. Fatsoen is niet zijn ding overigens. Rutte liegt keihard dat hij maar 20 SMS-jes kan bewaren. Achteraf zal hij waarschijnlijk aangeven niet geweten te hebben van zijn strafbare handelen. Maar goed wel of niet iets weten maakt nog steeds dat dit toch echt een ambtsmisdrijf is. Die advocaat lijkt mij hier ook duidelijk te liegen.