MestproBBBleem neemt toe, van landbouwminister Wiersma valt weinig te verwachten

De vervuiling van het grond- en oppervlaktewater met meststoffen is de laatste jaren toegenomen in plaats van afgenomen. Het grondwater en het oppervlaktewater bevatten op veel plekken te veel nitraat. De kwaliteit van het drinkwater is hierdoor in sommige delen van Nederland onder druk komen te staan. Nederland voldoet ook niet aan de Europese nitraatrichtlijn, zo meldt de NOS. Ondertussen wil BBB-minister Femke Wiersma van Landbouw de regels voor het uitrijden van mest juist verder versoepelen.

De vervuiling vergroot de kans op schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en ook drinkwaterbedrijven hebben steeds meer moeite met het zuiveren van het water. Daar komt nog eens bij dat door hoge concentraties meststoffen sommige planten en dieren uit het water verdwijnen en er juist meer giftige blauwalgen bijkomen.

De NOS schrijft op basis van het rapport van het RIVM en andere onderzoeksinstituten:

De problemen spelen vooral op de zandgronden in het zuiden en oosten van het land en op de lössgronden in Zuid-Limburg, zegt onderzoeker Jappe Beekman van het RIVM. Bij de klei- en veenbodems in het westen is de grondwaterkwaliteit "prima op orde". Dat komt doordat die grondsoorten water beter vasthouden. Toch is ook in het westen het oppervlaktewater in meren en rivieren te veel vervuild.

Twee jaar geleden heeft de Europese Unie al de zogenoemde derogatie voor Nederland ingetrokken, de EU-uitzondering voor Nederlandse boeren om meer mest te mogen uitrijden. Dat heeft tot nu toe geen verbetering opgeleverd. Desondanks pleit BBB-minister Wiersma ervoor dat boeren juist méér mest kunnen uitrijden. Dat leverde haar woensdag al een reprimande op van de Europese Commissie. In een brief aan de BBB'er vraagt de Commissie of het kabinet wel voldoende heeft onderzocht of de plannen genoeg zijn en of over alle gevolgen is nagedacht. Een vraag waarop het antwoord zonder meer "nee" luidt, zoals met eigenlijk elk plan dat het extreemrechtse kabinet lanceert.