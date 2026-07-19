Messi versus Yamal, een strijd die ver buiten het voetbalveld voert Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 182 keer bekeken • Bewaren

Mongi Farhani Filmmaker, schrijver en kunstschilder Persoon volgen

In het begin was er de taal, die oude architect van betekenis. Namen zijn nooit neutraal; ze dragen de echo van werelden die voorafgaan aan het lichaam dat ze later zullen bewonen. Neem Lionel Andrés Messi: zijn voornaam draagt het Latijnse Leo, de Kleine Leeuw, het roofdier dat instinct en overleving tot kunst verheft. Zijn achternaam, verwant aan het Italiaanse messo en het Latijnse missus, fluistert de Boodschapper, de Gezondene. Messi is de Leeuw die een boodschap brengt, een prediker van dominantie, een figuur die het veld herschept naar zijn wil. In hem versmelten dierlijke drift en goddelijke zending tot een mythische identiteit die het voetbal overstijgt — een archetype dat je kunt herkennen in de roofdierlogica van zijn spel.

Aan de andere kant van het veld staat Lamine Yamal, wiens naam voor wie het Arabisch kent klinkt als een zachte belofte: Al‑Amin Jamal, de Betrouwbare Schoonheid. Geen klauwen, geen tanden, maar een aura van zuiverheid, elegantie en morele helderheid. Waar Messi de wereld splijt met zijn roofdierlijke precisie, opent Yamal haar met een fluïde, intuïtieve beweging die eerder lijkt op een gebed dan op een dribbel. In hem woont een ander archetype: niet de heerser, maar de esthetische vernieuwer, de belichaming van een voetbalesthetiek die het spel opnieuw definieert.

Zelfs de aarde waarop zij werden geboren, draagt bij aan deze symboliek. Argentinië, het land van argentum, het zilver, levert de ruwe grondstof. Spanje, dat door de Feniciërs I‑span‑ya werd genoemd — het land van de smeden — vormt het metaal tot een kunstwerk. Zo ontstaat een cirkel die continenten en generaties verbindt: de Kleine Leeuw uit het zilverland tegenover de jonge Schoonheid uit het vuur van de Iberische traditie. Het is een kosmische afspraak die zich niet laat reduceren tot statistieken of tactiek, maar zich ontvouwt in de taal zelf, in de wortels van hun namen, in de geschiedenis van hun landen.

In december 2007, diep in de catacomben van Camp Nou, voltrok zich een moment dat pas veel later zijn profetische lading zou onthullen. Een jonge Messi, nog met de wilde haren van een welp, staat glimlachend boven een baby van enkele maanden oud. Hij wast het kind in een plastic badje.

De foto lijkt onschuldig, een spontane scène achter de schermen. Maar wie terugkijkt, ziet een ritueel: de Boodschapper die de Betrouwbare Schoonheid reinigt. Het heilige water van 2007 werd de vloeibare overdracht van voetbal‑DNA, een inwijding die pas zeventien jaar later haar ware betekenis zou tonen — een moment dat nu gelezen wordt als een symbolische overdracht.

Terwijl hun carrières zich ontvouwden, verschoof ook het geopolitieke landschap. In Madrid steeg Pedro Sánchez op, de socialistische strateeg die in mei 2024 Palestina officieel erkende en daarmee Europa’s luidste stem werd tegen het geweld in Gaza. Onder de brandende zon van Buenos Aires greep Javier Milei de macht, een politieke outsider die zijn land vastketende aan een radicale, pro‑Israëlische koers. De Argentijnse ambassade verhuisde symbolisch naar Jeruzalem, terwijl deschaduwen van de Conquista del Desierto en het historische wissen van Afro‑Argentijnen opnieuw zichtbaar werden.

En toch, miljoenen gewone Argentijnen weigerden zich te identificeren met deze geopolitieke lijn. Zij kozen openlijk voor Palestina, voor menselijke waardigheid, voor een andere toekomst. Zo werd het nationale shirt ongewild een politiek symbool, een vlag die door de wereld werd gelezen als een standpunt dat niet door het volk maar door de macht was gekozen. Het voetbalveld werd een geopolitiek theater waarin de Kleine Leeuw en de Betrouwbare Schoonheid niet alleen spelers waren, maar levende metaforen van een wereldwijde kloof — een kloof die je kunt begrijpen via de dualiteit van Lao Tse.

In de digitale arena werd deze tegenstelling verder aangescherpt. Op social media woedt een loopgravenoorlog waarin nuance verdampt. De algoritmen eisen contrast, zoals Lao Tse al wist: schoonheid bestaat slechts bij de gratie van het lelijke, het goede slechts bij de gratie van het kwade.

Het is de universele wet van dualiteit, de filosofische afspraak die de kosmos hanteert om betekenis te scheppen. Wanneer Yamal de Palestijnse vlag omhoog tilt tijdens de kampioensparade van Barcelona, wordt hij door miljoenen gezien als de belichaming van hoop en rechtvaardigheid. Maar die glans bestaat slechts omdat er een tegenpool is: Messi, de man die politiek zwijgt, die de Klaagmuur bezocht, en wiens land nu symbool staat voor het andere kamp. De online wereld accepteert geen grijs meer. Je draagt het rood‑blauw van Spanje of het hemelsblauw van Argentinië.

Je kiest de Schoonheid of de Leeuw. De camera stijgt op, ver boven het stadion, tot in de ruimte waar tijd oplost. De vraag blijft hangen: wie wint deze strijd? Wint de Kleine Leeuw, de meedogenloze Boodschapper die regeert vanuit de schaduw van de macht? Of wint de Betrouwbare Schoonheid, de jonge speler die staat voor rechtvaardigheid en de belofte van een nieuwe wereld?

Het antwoord ligt niet in het doelnet, maar in het morele kompas van wie kijkt. De ontmoeting tussen Messi en Yamal is geen wedstrijd, maar een kosmische dialoog waarin geschiedenis, taal en geopolitiek samenkomen. De dualiteit blijft bestaan, eeuwig, als een fluistering in het gras.