Messi, Neymar en Mbappé mascottes voor de fossiele industrie

Hun reactie? Schaterlachen. Notabene in Parijs, de stad van het klimaatakkoord. Op de dag dat wetenschappers in Science schreven dat we levensgevaarlijke, onomkeerbare kantelpunten overschreden hebben; van smeltend poolijs, tot verlies van oerwoud.

In dit geval is Qatar Airways hoofdsponsor en Qatar Sports Investments eigenaar. De olie-elite heeft de grootste clubs, de bekendste spelers, zelfs het WK opgekocht.

Dat werkt perfect natuurlijk. Messi, Neymar en Mbappé als mascotte voor de fossiele industrie. Ambassadeurs van oliebedrijven, en een fossiele levensstijl, met privéjets, superjachten, aircovilla's. Naast dat dit de fossiele industrie normaliseert en de klimaatramp negeert, werkt het wrok in de hand; alleen gekke Henkie eet minder vlees. Én het bevestigt de klimaathoax; klimaatverandering is nepnieuws waarmee de mondiale elite de massa wil controleren.

Kijk. De visie van de mondiale olie-elite en sjeiks is echt niet dat we de groene, leefbare Europese steden en provincies behouden zoals ze zijn. Steden met groene parken, water, een koel buitenklimaat, vogels, voetgangers, fietsen. Omringd door prachtige, groene, glooiende landschappen, met bos, bergen, rivieren. Natuurlijk niet!

Het is zoals zíj het leven kennen; levenloze, droge, wolkenkrabbers, in verzengende hitte. Met kunstmatige fonteinen van ledlampen, op de beat van Michael Jackson. Ingericht op auto's, winkelcentra, luxe hotels en airco appartementen voor een kleine, rijke middenklasse. Met gouden biefstuk en supercars voor de paar hyperrijken. En verstikkende barakken voor tot slaaf gemaakte taxichauffeurs, hotelmedewerkers, zorgmedewerkers, leraren, monteurs; de massa.

Dit is hun eindspel; voor hén werkt het en is het volkomen logisch. En we laten het gebeuren.

Don't look up!