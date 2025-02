Merz voelt zich in de steek gelaten door Trump en waarschuwt voor spoedig einde van de NAVO

Merz noemde het versterken van Europa zijn “absolute prioriteit”. “Ik had nooit gedacht dat ik zoiets ooit in een tv-programma zou moeten zeggen. Maar na Donald Trumps uitspraken van vorige week is het duidelijk dat de Amerikanen, in ieder geval een deel van de Amerikanen, deze regering, niet geïnteresseerd zijn in het lot van Europa.”

“Ik vraag me af hoe we de komende NAVO-top eind juni ingaan”, aldus Merz. “Of we nog steeds praten over de NAVO in haar huidige vorm of dat we veel sneller een onafhankelijke Europese defensie moeten optuigen.”