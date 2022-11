Merendeel Britten vindt de Brexit een vergissing Vandaag • leestijd 2 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

Het klonk allemaal geweldig in de oren 'take back control' en honderden miljoenen die naar de Britse gezondheidszorg zouden gaan in plaats van naar Brussel maar de meeste Britten zijn er inmiddels achter dat het fabeltjes waren. Een hardnekkige meerderheid van de burgers vindt dat de Brexit een vergissing is, constateert de British Polling Council. Was eerst nog een krappe meerderheid voor de Brexit nu is al geruime tijd een meerderheid tegen en dat aantal groeit.

De omslag is gekomen in het vorig najaar toen er een tekort aan vrachtwagenchauffeurs ontstond en winkels en bedrijven daardoor in de problemen raakten. Voor veel mensen werd duidelijk dat het vrij verkeer van goederen en arbeid binnen de EU veel voordelen had.

"Brexit is nu minder populair dan ooit sinds de uitslag van juni 2016", zegt professor John Curtice, een van de bekendste politicologen van het land. Toen stemde een kleine meerderheid met 52 versus 48 procent voor het verlaten van de Europese Unie. Nu denkt nog maar 43 procent dat het een goede beslissing is geweest. 57 procent wil de Brexit liefst terugdraaien. Dat laatste aantal groeit naarmate meer mensen in de problemen komen door de economische crisis die het land teistert. Bovendien komen er steeds meer jonge kiezers die een pro-EU standpunt huldigen.