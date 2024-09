Merels sterven door dodelijk usutuvirus dat wordt overgebracht door muggen

Opnieuw vinden merels in hoog tempo de dood door het gevreesde usutuvirus. Die ziekte, waaraan de vogels binnen enkele uren sterven, wordt overgebracht door muggen. Ook onder andere huismussen en boerenzwaluwen zijn gevoelig voor het virus. Niet alleen in Nederland slaat het usutuvirus toe, maar ook in België. Natuurbeschermer Gerald Punt verklaart tegenover de VRT dat hij het tot voor kort voor onmogelijk had gehouden dat een zo algemeen voorkomende vogel als de merel in zo'n korte tijd bedreigd geraakt. Het virus, dat zijn naam ontleend aan de Usuturivier in Swaziland, wordt als ongevaarlijk voor mensen beschouwd, ziektegevallen zijn zeer zeldzaam.