'Mentaal gezien ben ik nog niet schoon'

Oktober is de maand om aandacht te vragen voor borstkanker en hoe deze meest voorkomende kanker bij vrouwen kan worden voorkomen. Een onderwerp dat dichtbij huis is voor Yora Rienstra. In haar column in De Nieuws BV zegt ze: 'Wat me ook angstig heeft gemaakt is het feit dat ik er pas een jaar geleden achter kwam dat ik dicht borstklierweefsel heb. Daardoor heb je niet alleen meer kans op borstkanker, maar de kanker is ook regelmatig niet te zien op een mammografie.'