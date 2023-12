Mensenrechtenorganisaties: onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden na moordaanslag op internationale journalisten in Libanon Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 278 keer bekeken • bewaren

Mensenrechtenorganisaties eisen een onderzoek naar oorlogsmisdaden door Israël na een dodelijke aanslag van het Israëlische leger op journalisten in Libanon. Bij die aanslag werd een journalist van Reuters gedood en raakten zes anderen, onder andere werkzaam bij AFP en Al Jazeera gewond. Israël ontkent betrokkenheid, maar uit onderzoek blijkt dat alleen het Israëlische leger de aanval kan hebben uitgevoerd.

De aanslag vond plaats op 13 oktober. Een groep journalisten bevond zich in het grensgebied bij Israël. De 37-jarige videojournalist Issam Abdallah overleed ter plaatse, de 28-jarige AFP-fotograaf Christina Assi verloor een been en ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van satellietbeelden, ooggetuigenverslagen en slachtofferverklaringen en foto- en videobeelden van de journalisten zelf. Daaruit blijkt dat er eerst met grof geschut op de journalisten werd gevuurd, waarna een tweede wapen minder dan een minuut later in hoog tempo meerdere schoten op de groep afvuurde. Daarbij werd ook een voertuig van Al Jazeera vernietigd. Op het moment van de aanslag waren er geen militanten van Hezbollah in het gebied aanwezig en alle journalisten waren duidelijk herkenbaar in hun blauwe uniformen met daarop in grote witte letters ‘press’ gespeld. Gezien de intensieve Israëlische militaire surveillance in het gebied, kan het niet anders dan dat het leger duidelijk heeft gezien dat het om journalisten ging.

Behalve de beelden is er ook bewijs in de vorm van aangetroffen munitie. Zo werd direct naast het lichaam van de gedode Reuters-journalist Abdallah 120mm tankmunitie gevonden. Alleen het Israëlische leger gebruikt dit type, namelijk in zijn Merkava tanks. Hezbollah heeft helemaal geen tanks en het Libanese leger heeft geen groter geschut dat 105mm. Uit forensisch onderzoek blijkt verder dat de kogels afkomstig waren uit het zuidoosten, vermoedelijk vanuit het Israëlische dorp Jordeikh, waar op dat moment Israëlisch tanks actief waren.

“De aanvallen waren opzettelijk en doelgericht”, zegt AFP. “Ze volgden elkaar binnen 37 seconden op en waren slechts een paar meter van elkaar verwijderd. De journalisten waren duidelijk identificeerbaar als pers, en niet in de buurt van enige militaire activiteit. Het Israëlische leger beschikt daarbij over uitgebreide middelen voor luchttoezicht in het gebied.”

“Het bewijsmateriaal dat we nu hebben, toont aan dat een Israëlische tankbemanning onze collega Issam Abdallah heeft vermoord,” zegt Reuters-hoofdredacteur Alessandra Galloni. Haar collega bij AFP zegt: ‘Wij veroordelen de moord op Issam. Wij roepen Israël op om uit te leggen hoe dit heeft kunnen gebeuren en om degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn dood en de verwonding van Christina Assi van de AFP, onze collega’s Thaier Al-Sudani en Maher Nazeh, en de drie andere journalisten ter verantwoording te roepen.”

Het opzettelijk schieten op journalisten is een oorlogsmisdaad volgens internationale wetgeving. Onder meer Human Rights Watch en Amnesty International willen dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het plegen van oorlogsmisdaden door Israël.

Israël zelf ontkent alle betrokkenheid. “Wij schieten niet op journalisten,” laat een legerwoordvoerder weten. In Gaza zijn sinds de oorlog tegen Hamas op 7 oktober oplaaide, al meer dan 70 journalisten gedood door het Israëlische leger.