‘Mensenrechten voor Orban even belangrijk als huwelijkstrouw voor Borsato’

28 jun. 2021 - 17:29

Mooi hoe Dolf even wat clichés uit de voetbal wereld er bij haalt. Je kan er met de andere 17 miljoen coaches een uur lang over lullen. It is all about the money. Voor de UEFA (sponsors, uitzendrechten etc.), voor Orban de subsidies. Als één van de corruptste landen waar de kliek rond Orban (media eigenaren ect.) niet in de weg gelopen worden en hier van kunnen profiteren. En het is niet alleen de centen/subsidies die voor Orban (en Polen) van belang zijn, het gaat bij Orban ook om de macht. En met name de toe-eigening van meer macht. Zorg dat er commotie is over het één en je kan het andere makkelijker doorvoeren. En wat meer consequenties kan hebben voor de bevolking. Zorg dat je een vijand hebt waar je tegen kan ageren. Net als bij binnenlandse problemen moet je altijd een vijand hebben om de aandacht af te leiden of hun de schuld te geven van het eigen handelen. Het eerste genoemde is echter gevaarlijker. Want als eenmaal de wetgeving (voor meer macht zeggenschap) een feit is, is het niet zo makkelijk terug te draaien. Ook hier kan je via propaganda een groot deel lange tijd voor het lapje houden maar niet voor altijd. En zeker de jongeren (in studentensteden) niet lang.