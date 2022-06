‘Mensen zullen kleiner worden door klimaatcrisis’

8 jun. 2022 - 7:49

We schrijven 2300 A.D. - van de menselijke soort zijn wereldwijd niet veel exemplaren meer over. Ze is bedreigd, door eigen toedoen. De circa 500.000 specimina zijn gemiddeld nog 115 centimeter groot. Ze wonen in de koelste gebieden, in gesloten koepeltjes met daarin vele, vele air-conditioners; de beste modellen die de Martiaanse technologie kan bouwen. Biologen, antropologen, historici, psychologen, ingenieurs, en zorgverleners van de planeet Mars houden die mensjes liefdevol in deze reservaten. Ze bewaken hen, ze voederen hen, en ze dragen er zorg voor dat die primaatjes zo lang en gelukkig mogelijk leven. De meeste pret zie je bij de seksuologen van de Rode Planeet; het is hun levenswerk om geduldig op te tekenen hoe al dat paren en baren in die koepeltjes er toch uit ziet, en klinkt. Aan werkelijk alles is gedacht. Om de twee maanden strijkt er een toeristisch ruimtevaartuig van moederplaneet Mars neer. De welgestelde bezoekers kijken zich waarlijk de acht aanwezige ogen uit bij het observeren van het menselijk leven op aarde. Ze hebben vreugde en verdriet. De droefenis is er als ze voorgelicht worden over hoe het eens was, met de mensen, op die blauwgroene wereldbol. Bijvoorbeeld in 2022.