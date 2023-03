Mensen pikken het niet meer Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 173 keer bekeken • bewaren

Thomas Dolman Projectleider vakbondsmacht FNV

© Cc-foto: Chris Slupski

In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Griekenland komen mensen in verzet tegen jarenlange bezuinigingen. Als je het einde van de maand niet haalt door de inflatie en laag blijvende lonen en de overheid zegt dat je niet zo moet zeuren, dan is het duidelijk. Je komt in actie.

In het Verenigd Koninkrijk is de rechtse regering al een tijd bezig om het recht op vereniging, demonstratie en staken te beperken. In allerlei sectoren komt men daarom in actie, en op 15 maart demonstreerde ruim 700.000 mensen in Londen. En in plaats van te luisteren duwt de regering rustig door. Docenten, zorgmedewerkers, overheidspersoneel, treinmachinisten, buschauffeurs, grenscontrole, en ga maar door. Samen laten ze zien dat het leven te duur is.

In Frankrijk is de rechtse regering sinds halverwege januari dit jaar bezig om de pensioenleeftijd te verhogen. Terecht voor die luie Fransen? Nee, zeker niet. Gemiddeld werken Fransen nu al tot hun 62 en die leeftijd gaat omhoog als mensen minder verdienen. In de afgelopen tien jaar is de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan gestegen en wat ze krijgen is door inflatie gedaald. Want ja, zonder geld kan je niet met pensioen. Zeker wanneer alles duurder wordt. De Fransen gaan dus de straat op. In grotere getallen en vaker dan in de vele tientallen jaren sinds 1968. Hopelijk voor ons allemaal met succes.

In Griekenland is jarenlang bezuinigd op publieke diensten. Iets met een Nederlandse minister weet u nog? Nu blijkt dat bezuinigen op het spoor ervoor heeft gezorgd dat er veel stuk is. Seinen staan altijd op rood en andere zaken werken niet. Dit alles kwam tot een vreselijk ongeluk waarbij 57 mensen om het leven zijn gekomen. Een symbool voor wat er misgaat. De Grieken zeiden genoeg is genoeg. Staking na staking en demonstratie na demonstratie.