‘Mensen met uitkering moeten niet dankbaar maar woest zijn’

“Deze week werd een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat een gezin met twee kinderen, dat in de bijstand zit, elke maand 320 euro tekort komt. Dat is inclusief de toeslagen waar ze recht op hebben – als ze die überhaupt nog hebben durven aanvragen”, vertelt Druktemaker Janneke de Bijl bij De Nieuws BV.

“Als je eenmaal arm bent, heb je in dit land nauwelijks mogelijkheden. Ik hoop wel één ding: dat de mensen die deze lapmiddelen krijgen toegeschoven, daar niet dankbaar voor zijn. Ik hoop dat ze woest zijn. Omdat ze zo weinig mogelijkheden hebben om vooruit te komen, terwijl ze dat zo graag willen. Omdat ze van hun autonomie worden beroofd. Misschien wel de grootste schade van dertien jaar VVD-beleid is de mythe, die ook in de hoofden van arme mensen is geslopen, dat ze ook rijk en succesvol waren geweest als ze iets harder hadden gewerkt.”