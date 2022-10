Mensen met schulden mijden hulp uit angst voor overheid Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Gezinnen met geldzorgen vrezen dat hun kinderen door jeugdzorg uit huis worden gehaald als ze hulp zoeken. Dat blijkt uit een verslag van RTV Rijnmond. Ook zijn er veel mensen die de Voedselbank en de gemeentelijke kredietbank mijden, omdat ze het idee hebben dat er op ze wordt neergekeken wanneer ze daarheen gaan.

Woensdag werd in de Rotterdamse gemeenteraad het plan besproken om extra maatregelen te treffen voor inwoners van de stad die door de inflatie en de gestegen energiekosten in de problemen raken. Er was ook de gelegenheid voor mensen die in die situatie verkeren, om hun verhaal te doen.

Een van hen is Saar Amri die zelf in armoede leeft en daarnaast voedsel en spullen inzamelt voor andere hulpbehoevende gezinnen. Volgens Amri leven er bij deze groep mensen ‘veel angsten om hulp in te roepen. Velen denken dat bij schuldhulp ook automatisch Jeugdzorg wordt ingeschakeld. Met als gevolg dat ook de kinderen onder toezicht kunnen komen of zelfs uit huis moeten.’ Ook wijst ze erop dat de stap naar de krediet- of voedselbank een grote is:

"De aanvraag van hulp is ingewikkeld. Mensen denken dan: laat maar zitten. Vraag je wel hulp dan merk je dat er op je wordt neergekeken. Hoe kan jij nu met drie kleine kinderen in de schulden belanden? Bij voedselbank wordt er tegen je geschreeuwd. Waarom zou ik me laten vernederen? 'Dan maar een brood pikken bij de AH', denk je dan, 'maar dit niet'. Ook al kom je in de problemen, als je om hulp vraagt moet je netjes behandeld worden."

De partijen Bij1, PvdA en ChristenUnie kennen de voorbeelden die Amri aankaart, die horen zij zelf ook van Rotterdammers. Het Rotterdamse college heeft laten weten de klachten over de krediet- en voedselbank niet te herkennen, en volgens wethouder Tim Versnel (VVD, Werk & Inkomen) zijn er geen gevallen bekend waarbij Jeugdzorg direct in actie kwam bij een schuldhulpvraag.

Desondanks is de angst daarvoor bij hulpbehoevende Rotterdammers springlevend. Dat er sinds 2015 zeker 1.675 kinderen van gedupeerden van het toeslagenschandaal - waar de overheid niet de remedie maar juist de kwaal was - uit huis geplaatst zijn, speelt daar vrijwel zeker een rol in.