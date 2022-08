Mensen met psychische problemen op straat gezet Nieuws • 30-04-2015 • leestijd 2 minuten • bewaren

Diverse gemeenten moeten vanwege geldtekort snijden in het aantal plaatsen voor beschermd wonen

Mensen met ernstige psychische problemen of verslavingen lopen in een aantal gemeenten het risico hun appartement in een instelling voor beschermd wonen te verliezen

De regio waarin zij wonen, heeft onvoldoende geld gekregen van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) voor de bekostiging van deze zorg.

Onrust in gemeenten

‘Verkeerd verdeeld’ Vandaag spreekt Van Rijn in de Tweede Kamer over de zorghervorming. Per 1 januari hebben de 393 gemeenten veel nieuwe zorgtaken gekregen, waaronder het beschermd wonen, voorheen betaald door het Rijk uit de AWBZ. De 43 centrale gemeenten die deze taak uitvoeren voor zichzelf en de omliggende regio, hebben hiervoor in totaal 1,4 miljard euro gekregen, evenveel geld als daaraan in 2013 is besteed. Maar ongeveer de helft van deze uitvoerende gemeenten zegt nu dat het geleverde budget niet toereikend is. Gezamenlijk komen zij zeker 70 miljoen euro tekort, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Al eerder waren er twijfels

Het Rijk heeft een fout gemaakt bij de berekening en moet dit probleem zelf oplossen door bij te passen’ Daarbij zegt de d e Dordtse wethouder Karin Lambrechts:

Het Rijk heeft een fout gemaakt bij de berekening en moet dit probleem zelf oplossen door bij te passen’

Zij spreekt ook namens Zwolle, Eindhoven en Bergen op Zoom. ‘Dit kan de staatssecretaris niet op andere gemeenten schuiven. Het duurt allemaal te lang, het probleem is acuut.’

Geen garanties

Wat betreft beschermd wonen blijkt niemand te weten hoeveel cliënten er bij welke zorgorganisaties wonen. Sommige gemeenten kwamen erachter dat de zorgautoriteiten meerdere instellingen binnen hun grenzen waren vergeten mee te tellen.