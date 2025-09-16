Mensen met MS zijn toppers Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 124 keer bekeken • bewaren

Judith Hofman Moeder

Afgelopen weekend mocht ik samen met lotgenoten het water op. Een heel watersportweekend op Robinson Crusoe, een eiland in de Loosdrechtse Plassen. Dit werd georganiseerd door het MS Fonds in samenwerking met Sailwise.

Het klinkt misschien als een vakantie-uitje, maar het was veel meer dan dat.

Wie MS heeft, weet hoe onvoorspelbaar je lijf kan zijn. Het ene moment lukt traplopen nauwelijks, het volgende moment stap je ineens in een kano of zeilboot.

De begeleiding was geweldig. Geen betutteling, geen ingewikkeld gedoe, maar gewoon kijken hoe het wél kan. Dat is de kracht van Sailwise. Zij zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen. Een boot die voor iedereen toegankelijk is en zelfs zittend waterskiën wie had dat gedacht, een eiland waar niemand wordt buitengesloten.

Zo simpel zou het overal moeten zijn, maar dat is het niet. Het MS Fonds verdient een dikke shoutout. Dankzij hen worden dit soort weekenden mogelijk. Het geld dat zij ophalen zorgt ervoor dat wij niet alleen thuis achter de voordeur blijven zitten, maar ook mogen ervaren dat we nog steeds iets kunnen. Dat we niet alleen patiënt zijn, maar ook mens. Dit soort weekenden geven energie, moed en herinneringen die je niet vergeet.

Mensen met MS zijn toppers. Niet omdat ze een keuze hebben, maar omdat ze elke dag opnieuw moeten omgaan met een lijf dat zijn eigen regels maakt. Juist daarom is het zo belangrijk dat er momenten zijn waarop je voelt dat je meer bent dan je beperking. Waarop je durft, probeert, jankt, vloekt en geniet.

Wat dit weekend liet zien, is dat vrijheid soms zit in kleine dingen. In een boot die vertrekt, in het lachen met anderen die precies weten hoe zwaar het kan zijn, in het besef dat je meer kunt dan je dacht.