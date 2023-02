Mensen hebben 's winters meer slaap nodig, wijst onderzoek uit

Mensen mogen dan tot de groep zoogdieren behoren die geen winterslaap houden maar ze hebben in de winter wel degelijk behoefte aan meer slaap. Daar wijst onderzoek naar mensen met slaapproblemen op. De onderzoekers bestudeerden bijna driehonderd proefpersonen. Die bleken wel iets langer in de winter te slapen dan in de zomer maar het verschil, bij elkaar opgeteld een uur, werd als te gering beschouwd om er veel waarde aan te hechten.

De onderzoekers willen de resultaten nog vergelijken met die van gezonde slapers zonder slaapproblemen. Als bij hen hetzelfde patroon wordt waargenomen betekent het dat het slaapritme moet aangepast worden naar de seizoenen. Het zou betekenen dat we in de winter bijvoorbeeld eerder naar bed moeten. Een van de onderzoekers wijst er in The Guardian op dat alle wezens op de planeet gevoelig zijn voor seizoenen en dat van mensen bekend is dat ze in de zomer meer energie hebben dan in de winter. Vooral in februari maart zouden mensen voelen dat hun energie aan het opraken is.