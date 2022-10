‘Meldpunt’ zet aan tot intimidatie: schoonmakers bij boerenprotesten thuis opgezocht

De truckersprotestgroep Convoy Nederland zet via Telegram aan tot intimidatie. De doelwitten zijn onder meer gemeenteambtenaren en bedrijven die de snelweg opruimen nadat boeren er brand hebben gesticht of asbest hebben achtergelaten. Slachtoffers worden op hun privénummer gebeld of thuis opgezocht, laat Pointer zien in een uitzending zondagavond.