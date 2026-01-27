Melania-documentaire flopt, medewerkers willen zelfs niet in aftiteling worden genoemd Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 1021 keer bekeken Bewaren

De nieuwe documentaire over Melania Trump is in alle opzichten een ramp. Melania kostte miljoenen dollars om te maken, maar lijkt al in de eerste week volkomen te floppen. De agressieve marketingcampagne om de film waar vrijwel niemand op zat te wachten te promoten, kan niet op tegen de impopulariteit van Trump en tegen de drama die er rond het productieproces hing.

MGM Studios, eigendom van Amazon – het geesteskind van Trump-vazal Jeff Bezos - betaalde naar verluid 40 miljoen dollar voor de rechten van de documentaire en nog eens 35 miljoen voor de marketing. In de eerste week bracht de film krap 1 miljoen dollar in het laatje. Donald Trump zelf maakte er onophoudelijk reclame voor op zijn eigen sociale netwerk TruthSocial, maar zelfs de MAGA-crowd lijkt niet van plan te zijn de film daadwerkelijk te gaan kijken.

Al tijdens het maken van de film ging het goed mis. De documentaire is geregisseerd door de meermaals wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag aangeklaagde Brett Rattner die ook tijdens het schieten van Melania zich van zijn meest onhebbelijke kant liet zien. Zo zat hij rustig in zijn eentje uitgebreid te eten terwijl niemand anders op de set pauze kreeg voor de lunch en dumpte hij zijn kauwgom in een bekertje koffie van een medewerker. Alleen de aanwezigheid van Rattner, die sinds zijn #MeToo-neergang nauwelijks nog werk kon vinden, is voor veel medewerkers aan de film een reden om te hopen dat de documentaire inderdaad flopt. Veelzeggend is ook dat maar liefst twee derde van iedereen die aan de film heeft meegewerkt, heeft gevraagd om diens naam niet in de aftiteling te vermelden.