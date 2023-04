Meisje overleden aan mazelen in Nijmeegs Radboudumc Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1075 keer bekeken • bewaren

In het academisch ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen is deze maand een meisje overleden aan de gevolgen van mazelen. Dat bericht De Gelderlander.

Waar en hoe het dit jaar overleden meisje de mazelen heeft opgelopen, is niet bekend. Het Nijmeegse ziekenhuis doet daar geen mededelingen over vanwege de privacy van de patiënt. Maar in zijn algemeenheid zijn er twee stappen waardoor de ziekte toch af en toe weer in Nederland kan opduiken, zegt McCall. ,,Zolang er gemeenschappen zijn waar vaccinatie niet, of in lage mate, wordt toegepast, zullen er zich om de zoveel jaar in die gemeenschappen uitbraken voordoen.”

De zogeheten bible belt, waar veel religieuze anti-vaxxers wonen, loopt dwars door de provincie. Door de hoge vaccinatiegraad in de rest van het land, lopen kinderen uit die gemeenschappen minder risico. In 2019 overleed er voor het laatst een kind aan de mazelen. Dat was een gevolg van een eerdere grote mazelenuitbraak in 2013-2014 toen er 2700 besmettingsgevallen waren. 180 besmette personen belandden indertijd in het ziekenhuis. Een meisje stierf, twee anderen besmette personen overleden pas veel later aan de gevolgen.

Probleem met de mazelen is dat het afweersysteem ervan in de war kan raken en lichaamseigen cellen in de hersenen aanvalt. Ook vele jaren later nog. McCall: ,,Waarbij er al die tijd nog een klein beetje virus diep in het hersenweefsel is ‘ondergedoken’ en dan alsnog om zich heen grijpt.”