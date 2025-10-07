Mei Li Vos nieuwe voorzitter Eerste Kamer

Mei Li Vos van GroenLinks-PvdA is de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Ze volgt Jan Anthonie Bruijn (VVD) op die is toegetreden tot het demissionaire brekebenenkabinet van BBB en VVD. Vos was sinds zijn vertrek al tijdelijk voorzitter.

In een stemming kreeg ze meer steun dan haar rechtse tegenkandidaten Ilona Lagas (BBB) en Tanja Klip-Martin (VVD). Lagas, die niet eens de steun kreeg van de volledige BBB-fractie, haakte na de eerste stemronde af. Daarna haalde Vos een meerderheid van 39 stemmen.

De NOS bericht: “Nadat de uitslag bekend was, zei Vos dat ze "heel aangenaam verbaasd" was door de steun. Ze beloofde als voorzitter neutraal te zijn en "nooit onderwerp te worden van politiek debat". In haar motivatie om voorzitter te worden, stelde ze dat ze niet zal nalaten "om de regering en de Tweede Kamer eraan te herinneren dat wij zoveel tijd nemen als wij nodig achten".”