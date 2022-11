Megamestfraude: honderden boeren en transporteurs vernielen natuur voor eigen gewin Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 562 keer bekeken • bewaren

In de rechtbank in Den Bosch is maandag de behandeling begonnen van een omvangrijke mestfraudezaak, meldt Omroep Brabant. Justitie spreekt van een criminele organisatie. Bij de fraude zijn honderden boeren en transporteurs in Oost-Brabant en Limburg betrokken.

De boeren en transporteurs vervalsen hun mestboekhouding. In plaats van de mest netjes af te voeren, rijden er lege vrachtwagens rond. De mest gaat vervolgens illegaal de grond in – een praktijk die desastreuze gevolgen heeft voor de natuur en de waterkwaliteit. Het vernielen van de natuur is uiterst lucratief: er is jaarlijks een half miljard euro gemoeid met de mestverwerking.

Het is ingewikkeld om te handhaven, schrijft Omroep Brabant. “In Oost-Brabant rijden dagelijks honderden mesttransporten terwijl de NVWA daar maar een handvol controleurs tegenover kan zetten. Boeren en mestondernemers kennen de namen, gezichten en de kentekens. Ze waarschuwen elkaar voor de controleurs. Het is een netwerk waartegen landelijke overheidsdiensten zoals NVWA en ROV het moeten afleggen.”

Spil in de fraudezaak is volgens justitie Bergs Advies in het Noord-Limburgse Heythuysen. “Adviseurs van het bedrijf zouden honderden klanten tips hebben gegeven hoe ze de mestwetgeving konden ontduiken.”