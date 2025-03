‘Megalomane Musk maakte de slechtste woordgrap in de geschiedenis’

“Musk, de man die een wastafel naar binnen droeg bij Twitter met de tekst 'let that sink in' – de slechtste woordgrap in de geschiedenis van megalomane mannen die denken dat ze grappig zijn – beweert dat links humor heeft gekaapt”, zegt Druktemaker Lisa Loeb in De Nieuws BV. “In deze omgekeerde wereld is wat Trump doet geen aanval op de persvrijheid, maar een zogenaamde ‘correctie’ van linkse onderdrukking.”