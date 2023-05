Meeuwen observeren mensen om uit te vinden welk voedsel ze moeten hebben • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 82 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Appu Shaji

De zogeheten meeuwenoverlast waar vooral kustgemeenten mee te maken hebben, wordt eigenlijk niet veroorzaakt worden door meeuwen maar door mensen. Dat zou afgeleid kunnen worden uit de resultaten van nieuw wetenschappelijk onderzoek. In Engeland hebben biologen achterhaald dat meeuwen hun voedselkeuze laten afhangen van mensen. Ze kijken naar wat mensen eten en doen dat na. Als ze zien dat iemand uit een McDonald's zak zit te snacken dan gaan ze op zoek naar dat soort zakken.

De wetenschappers kwamen tot hun ontdekking door groene (salt & vinegar) en blauwe (cheese & onion) zakken met chips vast te plakken aan stoeptegels en die te plaatsen op een verder leeg stukje strand van Brighton. Vervolgens ging een medewerker een paar meter verderop zitten met dezelfde zakken chips. Een camera registreerde wat er gebeurde. Soms keken de wetenschappers alleen naar de camera, andere keren aten ze chips uit de groene of blauwe zak.

De reactie van meeuwen in de omgeving was opvallend. Als de wetenschappers alleen maar om zich heen keken, lieten de meeuwen de zakken chips over het algemeen met rust, minder dan 1 op de 5 liep er dan op af. Maar als de medewerkers chips uit een van de zakken begonnen te eten, veranderde dat. De helft van de meeuwen liep dan op de zakken af om die te inspecteren. Als ze vervolgens in de zakken begonnen te pikken was dat bijna altijd die in de kleur zak waar de wetenschapper verderop uit zat eten.

Het betekent dat de meeuwen tot hun gedrag aangezet worden door het gedrag van mensen. Bordje met "vogels niet voeren" kunnen daarom beter veranderd worden in "geen consumptie gebruiken". In eerder onderzoek is al vastgesteld dat meeuwen de voorkeur geven aan voedsel dat door mensen is aangeraakt.

Bioloog Franziska Feist van de University of Sussex die het onderzoek mede uitvoerde zegt tegen The Guardian: "Gegeven het feit dat meeuwen nog maar sinds kort in stedelijke gebieden wonen moet deze vaardigheid voortkomen en de algemene slimheid van meeuwen en hun flexibele gedragsvermogen."