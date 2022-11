Meeste extreemrechtse terreuraanslagen worden uitgevoerd door oude witte mannen

De meeste aanslagen uit extreemrechtse hoek in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd door oude mannen. Dat constateert Jonathan Hall KC, de expert die als Independent Reviewer of Terrorism Legislation is aangesteld door de Britse regering om het functioneren van anti-terreurwetgeving te evalueren. Dat schrijft The Guardian .

Hall, die net een rapport heeft opgesteld voor de regering, komt met zijn uitspraak nadat een aanslag door een 66-jarige man op een asielzoekerscentrum in Dover officieel als een terreurdaad is aangemerkt. De dader, die zichzelf kort na zijn daad om het leven bracht, wilde volgens eigen zeggen "moslimkinderen uitroeien". Hij wierp drie brandbommen naar het azc maar niemand raakte gewond.

De laatste extreemrechtse aanslag die werd uitgevoerd door een jonge man was in 2015 een poging tot moord door een 25-jarige terrorist in een supermarkt. Er zijn wel meer zogeheten ERWT's (extreme right wing terrorists) plannen voor aanslagen door jongere daders maar die worden vaak bijtijds verhinderd of om een andere reden niet uitgevoerd. Ze lopen vanwege sociale contacten ook meer kans dat hun plannen door andere burgers worden doorgespeeld aan terrorismebestrijders.