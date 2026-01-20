Meerderheid Europees Parlement wil maatregelen nemen om VS economisch pijn te doen Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 148 keer bekeken Bewaren

Een ruime meerderheid in het Europees Parlement is voor het activeren van het antidwanginstrument, de zogenoemde "handelsbazooka", tegen de VS. Daarmee kan de EU alle import van goederen, diensten en investeringen uit de VS blokkeren. Dat meldt ANP. Dit zware instrument is nog nooit gebruikt.

Het is een van de opties die binnen de EU worden besproken als reactie op de dreiging van het Amerikaanse Trump-regime om Groenland desnoods met militair geweld in te nemen. Het geldt daarbij ook als vergelding voor de extra importtarieven die Trump aan een aantal Europese landen gaat opleggen, omdat zij militairen naar Groenland hebben gestuurd.

De Spaanse socialist Iratxe García, voorzitter van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement pleitte dinsdag voor het activeren van de handelsbazooka tegen de VS. Ook de Franse Renew-partijleider Valéry Hayer, in eigen land lid van de Renaissance-partij van Macron, en de extreemrechtse Patriotten voor Europa willen dat, zo bleek dinsdag. De centrumrechtse EVP had zich daar dit weekend al voor uitgesproken.

De EU-regeringsleiders bespreken donderdag op een ingelaste top welke maatregelen de EU tegen Trump moet nemen.