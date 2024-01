Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Spreidingswet

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft zich achter de Spreidingswet geschaard. Het was uiteindelijk de VVD die demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) aan die benodigde meerderheid hielp. Een opmerkelijke wending, aangezien de VVD onder leiding van Dilan Yesilgoz juist zijn uiterste best deed de wet vanuit de Tweede Kamer te torpederen.

"De opgave moeten we eerlijker verdelen", zei VVD-senator Kaljouw. De VVD zegt bestuurders in Nederland niet in de steek te willen laten. Een van de redenen om toch voor stemmen, is de wens van gemeenten en provincies om met die wet te kunnen werken.