Meerderheid Britten wil opnieuw lid worden van de EU

Het is een van de grootste politieke oplichtingspraktijken van deze eeuw. Populisten maakten de Britse bevolking wijs dat het land veel beter af zou zijn buiten de Europese Unie. Het zou dan 'soeverein' worden en zelf alles kunnen regelen. Het beëindigen van het lidmaatschap zou de immigratie terugdringen en de gezondheidszorg verbeteren, beweerde de Brexiteers. Nu, tien jaar na het referendum, is voor de meeste mensen duidelijk dat daar allemaal niets van klopte. De gezondheidszorg is alleen maar verslechterd, mede door het massale vertrek van Europees zorgmedewerkers, en de immigratie van buiten de EU is alleen maar toegenomen.

De Britse regeringspartij Labour zoekt naarstig meer toenadering tot de Europese Unie om de enorme problemen waar het land sinds de Brexit mee kampt het hoofd te bieden. Zo zijn er plannen om de EU-regelgeving over te nemen door lid te worden van de douane-unie. Dat is een bittere pil want de Britten was wijs gemaakt dat ze die regels juist konden missen. Het Verenigd Koninkrijk zou nu een positie in willen nemen als Noorwegen, dat ook geen lidstaat is maar wel de EU-regels hanteert, zonder daar zelf over te kunnen meebeslissen.

De kiezers willen veel verder gaan, stelt een onderzoek door Best for Britain, een denktank die zich richt op het oplossen van de door Brexit veroorzaakte problemen. In een enquête antwoordde 53 procent van alle kiezers dat ze willen dat het land weer lid wordt van de Europese Unie. Onder linkse en centrumkiezers zijn die percentages veel hoger. Meer dan 80 procent is daar voorstander van een nieuw lidmaatschap, schrijft The Guardian.

Labour wil een nieuwe lidmaatschapsaanvraag niet overwegen uit angst de rechtervleugel onder de kiezers van zich te vervreemden. Dat is een strategische fout, zo maakt het onderzoek duidelijk. Slechts 1 op de 10 Labour-kiezers is overgestapt naar Reform, de uiterst rechtse anti-EU partij van voormalig Europees parlementslid en beurshandelaar Nigel Farage. Daarentegen verliest Labour een op de vier kiezers aan de liberalen en groenen omdat de partij niet voldoende pro-EU is. 61 procent van de kiezers steunt de huidige toenadering van de regering tot de EU maar velen willen dat Labour veel verder gaat dan dit.