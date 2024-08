Meerderheid Britten houdt populist Nigel Farage verantwoordelijk voor racistische rellen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

Een meerderheid van de Britten ziet de populist Nigel Farage als de aanstichter van de huiveringwekkende racistische rellen die het land drie weken terug teisterden. Ze vinden dat de voormalige beurshandelaar die een nu een uiterst rechtse partij leidt daar "persoonlijk verantwoordelijk" voor is, zo blijkt uit een peiling. Ook een andere bondgenoot van Geert Wilders, de beruchte racist Tommy Robinson, wordt verantwoordelijk gehouden. Dat meldt de Britse Huffington Post.

51 procent van de ondervraagden houdt de leider van de Reform-partij verantwoordelijk voor de zeer gewelddadige rellen waarbij meer dan 1000 arrestaties moesten worden verricht. Een 17-jarige jongen had met een mes een groep jonge meisjes aangevallen en drie van hen vermoord terwijl anderen zwaar gewond raakten. Over zijn motief is nog weinig tot niets bekend.

Farage beweerde verspreidde kort na de gruweldaad in een video leugens en onwaarheden, zoals dat de overheid informatie achterhield en dat de dader al gevolgd werd door de veiligheidsdiensten. Die beweringen stookten de onrust en woede over de aanslag op. Andere influencers strooiden de claim rond dat de dader een islamitische asielzoeker was die illegaal het land was binnengekomen. Ook dat was gelogen. Bij een wake voor de slachtoffers kwam het vervolgens tot rellen die zich snel over het land verspreidden. Nadat de politie een groot aantal relschoppers oppakte en antiracisten in heel het land massaal de straat opgingen om te protesteren tegen het extreemrechtse geweld keerde de rust terug.

82 procent van de onderrvraagden stelt dat de relschoppers het meest verantwoordelijk zijn voor de racistische rellen waarbij onder meer moskeeën werden belaagd en winkels van migranten geplunderd. 70 procent houdt extreemrechtse organisaties verantwoordelijk en 73 procent de sociale mediabedrijven, met name de Amerikaanse miljardair Elon Musk die sociale onrust als business model gebruikt.

De zogenaamd joviale Farage, die in 2016 met een reeks leugens de Britten wist over te halen om voor Brexit te stemmen, nam later in een video afstand van het geweld nadat duidelijk werd dat zijn populatiteit tanende was, maar bleef volhouden dat de politie met "twee maten meet".