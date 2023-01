Doden en gewonden bij mesaanval in Duitse trein

In een regionale Duitse trein zijn bij een mesaanval twee mensen gedood, zeker vijf mensen raakten gewond. De steekpartij vond plaats op het traject tussen Kiel en Hamburg. De vermeende dader kon door de politie aangehouden worden op het treinstation in Brokstedt. Verdere details over het motief van de dader, volgens nieuwssite Focus een man uit Syrië, zijn nog niet bekend. Het treinverkeer op het traject is stilgelegd.

Ook de directe omgeving van het treinstation is afgezet door de politie. Duitse media melden dat er meerdere ambulances ter plaatse zijn, evenals een traumahelikopter. Een ooggetuige heeft verteld dat mensen in zijn rijtuig in paniek raakten nadat drie meisjes de coupé binnenstormden en zeiden dat er een man met een mes in de trein aanwezig was. Op dat moment was er al zeker één gewonde in de trein, een vrouw. Nadat de trein in Brokstedt stopte, vluchtten de passagiers de trein uit om een veilig heenkomen te zoeken.