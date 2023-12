Meer verdedigers nodig bij voetbalwedstrijden

13 dec. 2023 - 7:26

En dan te bedenken dat een scheidsrechter nog niet eens fluit, naar de spelregels, zoals die bedoeld zijn. Ik ben bang dat er geen sport ter wereld is, waar het overtreden van de spelregels zo beloond wordt, als in het voetbal. Of figuren als Wilders hun idee van de 'scheidsrechter' hebben afgekeken van het voetbal of dat ze 'slecht' meewerken aan het feit dat (d)ergelijk gedrag de norm is, ik weet het niet. Maar helaas is het wel een feit dat het toonbeeld van sportiviteit, het vrouwenvoetbal, heel langzaam aan ook 'volwassen' wordt.