'Meer toezicht financiën lokale partijen' Nieuws • 31-12-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Giften vanaf 200 euro moeten worden geregistreerd, stelt minister van Binnenlandse Zaken

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat er meer toezicht komt in de financiën van lokale politieke partijen. Daarom moeten de partijen giften vanaf 200 euro gaan registreren. Bijdragen van 1000 euro en meer moeten openbaar worden gemaakt. Datzelfde geldt voor schulden vanaf 5000 euro, zo meldt Binnenlands Bestuur dinsdag.

Dit staat in een concept voor de wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft gepubliceerd op internetconsultatie.nl . Met de commentaren die dat oplevert wil Plasterk de wet verder verbeteren.

Met deze bedragen wijken de regels voor financiering van lokale partijen af van de landelijke afspraken. Daar liggen de drempelbedragen hoger, respectievelijk 1.000 (registratie), 4.500 (openbaarmaking) en 25.000 euro (schulden). De nieuwe regels gaan gelden voor alle partijen die actief zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen, dus ook voor lokale afdelingen van landelijke partijen.

Op 1 mei van dit jaar werden met de de regels al aangescherpt voor partijen die in de Eerste en Tweede Kamer zitten. In het Regeerakkoord hebben Plasterks PvdA en de VVD afgesproken dat ook lokale partijen meer helderheid moeten geven over hoe en van wie zij geld ontvangen.